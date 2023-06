Incidente sul lavoro a Misilmeri, operaio forestale ferito gravemente

Butto incidente sul lavoro per un operaio forestale di 55 anni, Benedetto Falletta, rimasto ferito in modo serio mentre ripuliva un terreno demaniale a Monte Gulino, nel territorio di Misilmeri, in provincia di Palermo. L’uomo stava lavorando con un decespugliatore quando è caduto, procurandosi diverse lesioni.

A causa della zona impervia, i soccorsi sono stati particolarmente complessi. L’elicottero del 118 non è riuscito ad atterrare, così l’equipaggio ha dovuto dirigersi presso il campo sportivo del paese, dove un’ambulanza ha prelevato medico e infermiere per portarli il più vicino possibile al luogo dell’incidente. Gli ultimi metri di salita sono stati percorsi a bordo di un mezzo della forestale.

Una volta raggiunto, Falletta è stato stabilizzato e imbracato per essere trasportato giù fino all’ambulanza, che lo ha condotto al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. Le condizioni dell’operaio forestale sono critiche e si teme possa aver riportato fratture alle vertebre.

Un intervento complesso, reso ancora più difficile dalla zona montana dell’incidente, che ha visto i sanitari del 118 operare in sinergia con gli uomini della forestale per prestare i primi soccorsi e mettere in salvo l’uomo. Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro, ancora una volta in un settore ad alto rischio come quello boschivo. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.