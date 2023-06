La Sicilia eletta “Regina dell’estate” dai motori di ricerca: le destinazioni top

Tra le mete turistiche più ricercate a luglio, la Sicilia domina la classifica e si conferma regina dell’estate.

La Sicilia si conferma una delle destinazioni preferite dai turisti italiani anche per l’estate 2023. Secondo una recente analisi del motore di ricerca di voli e hotel JetCost, sono ben 7 le località siciliane presenti tra le 40 mete più ricercate dagli italiani a luglio.

Le località siciliane più ricercate a luglio 2023

JetCost ha analizzato le ricerche effettuate sul proprio sito tra l’1 e il 31 luglio e ha rilevato un aumento del 33% delle prenotazioni di alloggi in tutta Europa per il mese di luglio 2023 rispetto allo scorso anno.

Oltre alle prime posizioni occupate da Lampedusa (6° posto) e San Vito lo Capo (10° posto), nella classifica delle destinazioni più ambite compaiono anche Favignana (15°), Catania (20°), Palermo (25°), Taormina (29°) e Messina (32°).

Lampedusa e San Vito lo Capo prime tra le destinazioni più ambite

“La Sicilia è una delle regioni più ricercate con 7 località tra le 40 preferite per trascorrere le vacanze; in particolare spicca Lampedusa, che occupa la posizione numero 6 e San Vito lo Capo la 10, insieme ad altre località molto turistiche per gli italiani come Favignana, Catania, Palermo, Taormina e Messina”, ha commentato Ignazio Ciarmoli, direttore Marketing di Jetcost.

Il turismo siciliano in crescita: dati positivi per l’estate 2023

L’estate 2023 si preannuncia molto positiva per il turismo siciliano, come confermano anche i dati sugli arrivi all’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino”. A maggio i passeggeri sono stati 774.330, in aumento del 10% rispetto al maggio 2022. Si registra anche una crescita dei voli del 5,65% (5.258 movimenti). Il trend positivo fa ben sperare per giugno, che potrebbe superare gli 800mila transiti, record assoluto per lo scalo palermitano.

La Sicilia tra le mete più desiderate dagli italiani per l’estate 2023

La Sicilia, insieme a Sardegna e Liguria, è tra le mete più desiderate dagli italiani per l’estate 2023 secondo l’osservatorio turismo di Confcommercio. Quasi 30 milioni di italiani, uno in più del 2022, partiranno per le vacanze estive generando un volume d’affari di circa 45 miliardi di euro. Il mare è la prima scelta per il 24% dei vacanzieri, seguono le città d’arte (15%) e i piccoli borghi (9%). Preferite le strutture turistico-ricettive, in particolare gli alberghi (40%) e i B&B (20%). I dati confermano il successo della Sicilia come destinazione estiva preferita dagli italiani, grazie alle sue spiagge, alle città d’arte e alla vivace vita notturna. Le prospettive per la stagione turistica 2023 sono molto positive.