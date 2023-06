Il re di TikTok Khaby Lame in Sicilia, vince il Premio Damiani a Taormina

Khaby Lame, la star dei social da oltre 100 milioni di follower su TikTok, ha vinto il Premio Damiani al Taormina Film Festival per il suo primo cortometraggio “I Am Khabane”. Il 23enne influencer di origine senegalese ha conquistato il pubblico siciliano con la sua storia di riscatto sociale e la determinazione nel perseguire i propri sogni nonostante le difficoltà.

“Mia madre diceva sempre: qualsiasi cosa ti faccia paura, non sarà mai grande quanto il sogno che hai dentro di te, perché quello oltrepassa ogni paura”, ha detto Lame davanti a centinaia di ragazzi in platea. Lame è arrivato in Italia quando aveva un anno e vive a Chivasso, in provincia di Torino, dove è cresciuto nelle case popolari e ha ottenuto la cittadinanza italiana. La sua ascesa da muratore a influencer di fama mondiale è iniziata durante la pandemia, quando i suoi video muti in cui prende in giro azioni complicate sono diventati virali.

Ora Lame punta a Hollywood e al suo sogno di diventare attore: “Ho promesso a mia madre che un giorno avrebbe visto l’Oscar di suo figlio sul comodino. Nessuno fermerà il mio sogno. Non vincerò l’Oscar? Sicuramente ci proverò”. Il cortometraggio “I Am Khabane” è un primo passo in quella direzione: “Abbiamo messo grande attenzione ai dettagli. Spero di andare oltre i video sui social. Il pugilato mi ha insegnato che la vita è un ring in cui cadi ma poi ti rialzi”.

Con la sua storia di talento, impegno e perseveranza, Khaby Lame è un modello per i ragazzi. Come ha detto lui stesso: “Se vuoi fare l’astronauta e qualcuno ti dice che è troppo difficile, ti trasmette i suoi limiti. Io conosco i miei e cerco di superarli ogni giorno. Volare dipende solo da noi”. Il Premio Damiani sembra essere solo l’inizio di una luminosa carriera per la nuova stella del cinema italiano.