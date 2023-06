Mondello, arriva la grande ruota panoramica: attrazione fino a settembre

Palermo – A Mondello è tutto pronto per l’arrivo di una grande attrazione: la ruota panoramica. A confermarlo è una determina dirigenziale del Comune di Palermo che concede fino al 30 settembre 2023 il suolo pubblico alla società incaricata di installare e gestire la “giostra”.

Decisivo il via libera dell’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti. La ruota panoramica sarà alta 32 metri e occuperà circa 310 metri quadrati in viale Regina Elena, la strada pedonale che costeggia la spiaggia di Mondello. “Palermo avrà la sua ruota panoramica accanto al Charleston”, ha annunciato su Facebook il presidente della Settima Circoscrizione, Giuseppe Fiore.

L’attrazione sarà accessibile da via Anadiomene, proprio di fronte allo storico stabilimento balneare Charleston. Per occupare il suolo pubblico, la società gestrice ha versato al Comune 10.811 euro di Cup, il Canone Unico Patrimoniale.

La ruota panoramica sarà il nuovo simbolo dell’estate mondellese e una grande attrazione per palermitani e turisti, che dall’alto dei suoi 32 metri potranno ammirare uno spettacolare panorama, dal golfo di Mondello alla città di Palermo. Un’occasione per volteggiare in aria e lasciarsi affascinare dalle suggestioni visive che il lungomare e il golfo di Mondello sanno regalare. La ruota resterà in funzione per tutta l’estate, fino al prossimo 30 settembre.

La notizia dell’arrivo della grande attrazione ha già suscitato grande entusiasmo e aspettativa tra gli abitanti di Mondello e i tanti frequentatori della borgata marinara palermitana, pronti a fare un giro sulla ruota per ammirare il golfo dall’alto e godersi lo spettacolo mozzafiato dalle sue cabine panoramiche. L’estate di Mondello si arricchisce così di una nuova, emozionante attrazione.