Quaterna al Lotto e mezzo milione vinti a Marineo: festa e caccia al fortunato

La fortuna bacia ancora Marineo e regala un’altra vincita da record. Questa volta è il Lotto a fare di Marineo un paese baciato dalla dea bendata, con ben 513.750 euro vinti nell’ultima estrazione grazie a una quaterna magica: 55-77-80-88 sulla ruota Nazionale.

Con 6 ambi, 4 terni e la quaterna vincente, Marineo si conferma una delle località più fortunate d’Italia in questo 2023, dopo che appena 4 mesi fa un suo fortunato abitante si aggiudicò 4 milioni di euro con il Superenalotto. La Dea Bendata sembra proprio avere un debole per questo comune siciliano in provincia di Palermo.

Anche questa volta la vincita è stata realizzata nella stessa ricevitoria, la Randazzo in via Falcone e Borsellino, che così porta a casa un altro colpo eccezionale. A fare gli auguri al nuovo vincitore è proprio il titolare Antonino Randazzo, che si dice felice di questa ulteriore prova di fortuna: “Dopo la maxi vincita dello scorso febbraio, quest’ulteriore vincita non può che farci ancora felici. Spero che sia un cittadino di Marineo e possa fare tanto bene alla comunità”. Le sue parole al Giornale di Sicilia.

Gli auguri arrivano anche dall’Amministrazione Comunale, che attraverso le pagine social invita il fortunato giocatore a fare qualcosa per il paese: “Marineo ancora una volta è stato baciato dalla fortuna con una vittoria record per la Sicilia di 513.750 euro al gioco del lotto. Indovinati 6 ambi, 4 terni e 1 quaterna sulla ruota Nazionale: 55-77-80-88. A febbraio sempre a Marineo era stato centrato il 6 da record al Superenalotto per svariati milioni di euro. Se il vincitore volesse lasciare un segno tangibile alla comunità, finanziando un evento o un’opera, noi siamo ben pronti ad accoglierlo”.

La città di Marineo torna così alla ribalta delle cronache come uno dei comuni più baciati dalla fortuna d’Italia e si prepara a festeggiare un altro nuovo Paperone. La caccia al milionario è aperta!