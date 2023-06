Violento scontro sulla Statale 113 a Cinisi, due feriti estratti dalle lemiere

Un violento incidente stradale si è verificato la scorsa notte sulla Statale 113 a Cinisi, nel Palermitano. Lo scontro, avvenuto poco dopo mezzanotte, ha coinvolto due auto e causato il ferimento di due persone. Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità.

L’impatto, particolarmente violento, è avvenuto nei pressi del tratto sotto il ponte dell’uscita autostradale della A29 Palermo-Mazara del Vallo. I due feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, dove si trovano ricoverati. Le loro condizioni non sembrerebbero gravi ma restano sotto osservazione.

A causa dei danni riportati dai veicoli e dei detriti sparsi sulla carreggiata, si è resa necessaria la chiusura della Statale 113 per ben due ore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre i feriti dagli abitacoli deformati a seguito del violento impatto, e il personale dell’Anas che ha gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.

L’incidente ha causato disagi alla circolazione, con lunghe code formatesi in entrambe le direzioni di marcia durante le due ore di chiusura della Statale. La dinamica dello scontro è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale, che dovranno stabilire le responsabilità e accertare le cause che hanno provocato il violento sinistro, avvenuto in un tratto di strada a scorrimento veloce e che spesso è scenario di gravi incidenti, anche mortali.

Lo scontro della scorsa notte si aggiunge alla lunga lista di incidenti che funestano la Statale 113, spesso dovuti all’alta velocità e a comportamenti scorretti durante la guida. Le forze dell’ordine invitano gli automobilisti alla massima prudenza.