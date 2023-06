Scompare bambino, i Carabinieri lo trovano e lo consolano con un giro in Gazzella

Trapani – Una disavventura a lieto fine per un bambino di 8 anni che ieri pomeriggio si era smarrito nel centro storico di Trapani. Il piccolo, di origini straniere, si era allontanato da un negozio senza avvisare i genitori, finendo per perdersi tra la folla. Fortunatamente, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno notato il bambino visibilmente spaesato e si sono subito fermati per aiutarlo.

Dopo averlo tranquillizzato, i militari hanno cominciato a chiedere informazioni nei negozi della zona per rintracciare i genitori. Grazie anche all’aiuto della Centrale Operativa, sono riusciti a mettersi in contatto con il padre del bambino, che non si era ancora accorto della sua assenza. L’uomo era convinto che il figlio stesse giocando fuori dal negozio di famiglia, poco distante.

Felicissimo di riabbracciare il proprio bambino, il padre ha vivamente ringraziato i Carabinieri per averlo riportato a casa sano e salvo. Il piccolo, dal canto suo, ha apprezzato il giro in auto con i militari, vivendo quella che poteva trasformarsi in una brutta avventura come un’emozionante esperienza. Una storia a lieto fine resa possibile dall’attenzione e dalla prontezza d’intervento dei Carabinieri, sempre pronti ad aiutare i cittadini in difficoltà.