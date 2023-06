Una storia d’amore da favola: Valerio Scanu sposa il suo principe azzurro siciliano

Il celebre cantante sardo Valerio Scanu, 33 anni, già vincitore del Festival di Sanremo nel 2010, ha finalmente trovato il suo lieto fine. Scanu sposerà il prossimo 7 settembre Luigi Calcara, 32 anni, docente di Ingegneria elettronica alla Sapienza di Roma e originario di Castelvetrano, in Sicilia. I due si uniranno civilmente nella Città Eterna, dove si sono incontrati per la prima volta tre anni fa grazie a un romantico scambio di commenti su Instagram.

Da quel primo incontro, è scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine che li ha portati fino all’altare. La data scelta per il matrimonio non è casuale: il 7 settembre coincide con il compleanno del padre di Valerio, scomparso nel 2020 a causa del Covid. Un modo per avere idealmente accanto a sé, in un giorno così importante, anche la figura paterna.

La proposta di nozze, degna di un film, è arrivata lo scorso novembre, quando Valerio si è inginocchiato davanti a Luigi e, porgendogli un anello, gli ha chiesto la mano. Una sorpresa indimenticabile per l’ingegnere siciliano, che non ha potuto fare altro che dire ‘sì’ al suo amato cantante.

Dopo il matrimonio, i neo-sposi celebreranno con amici e familiari, accorsi dalla Sardegna e dalla Sicilia. Inizia così una nuova favola d’amore a lieto fine per Valerio Scanu, che dopo il trionfo a Sanremo ha finalmente trovato la vera felicità. Auguri agli sposi da parte della redazione!