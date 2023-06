Il sogno di Filippo è diventato realtà: ha incontrato il Presidente Mattarella

Una storia che infonde speranza e dimostra come non esistano limiti insuperabili quando c’è forza di volontà. Filippo Talluto, 27enne di Cinisi affetto dalla sindrome di Down, ieri ha realizzato il suo più grande desiderio: incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Qualche tempo fa Filippo aveva scritto una lettera al Capo dello Stato, esprimendo il sogno di poterlo conoscere di persona. Ieri, in occasione del simposio Cotec a Palermo, il suo sogno si è avverato. “Mattarella è una persona molto simpatica e gentile”, ha detto Filippo visibilmente emozionato e felice dopo aver stretto la mano al Presidente.

Filippo è un ragazzo dalle mille risorse, che nella vita ha già raggiunto traguardi importanti nonostante la sua condizione di disabilità. Lavora come cameriere al Caffè del Teatro Massimo di Palermo, una mansione che gli piace molto, anche se il suo sogno è quello di diventare barman. È anche un atleta, ha partecipato ai campionati di nuoto e atletica leggera, fa parte della nazionale italiana di calcio a 5 per atleti con sindrome di Down. La forza di volontà e la determinazione di Filippo sono da esempio per tutti.

“È stato un grande onore e un’emozione fortissima”, ha commentato la mamma Agata, che da sempre sostiene il figlio e crede in lui. “Filippo ha raggiunto obiettivi inimmaginabili fino a poco tempo fa. La sua storia deve essere un monito per tutti i genitori di ragazzi con difficoltà: bisogna lavorare con loro, credere in loro, e soprattutto ci si deve credere”.

L’incontro con Mattarella rimarrà per sempre impresso nella mente e nel cuore di Filippo. La sua storia ci insegna che i sogni, seppur ambiziosi, possono diventare realtà se coltivati con passione e perseveranza. Filippo ne è la prova vivente: quando credi in te stesso e non ti arrendi di fronte agli ostacoli, puoi raggiungere qualsiasi traguardo. Il suo sogno realizzato è una luce di speranza per tutti coloro che lottano ogni giorno per superare i propri limiti.