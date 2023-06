Un fortunato giocatore di Marineo, piccolo comune in provincia di Palermo, ha centrato una vincita da oltre 500mila euro al Lotto nell’ultimo concorso. Il giocatore ha indovinato 6 ambi, 4 terni e 1 quaterna sulla ruota Nazionale, con una giocata di pochi euro. La combinazione vincente, 55-77-80-88, gli ha fruttato la bellezza di 513.750 euro. Si tratta della più alta vincita realizzata in Sicilia nel concorso del Lotto e tra le più elevate di questo inizio 2023.

L’ultimo concorso del Lotto ha visto premi per quasi 5,8 milioni di euro distribuiti in tutta Italia, per un totale che supera i 560 milioni dall’inizio dell’anno. La Sicilia si conferma una regione particolarmente fortunata per il gioco: dall’inizio del 2023 nell’isola sono state realizzate vincite per oltre 60 milioni di euro. Il piccolo comune di Marineo farà certamente festa per questo colpo di fortuna, in un periodo non facile per molte famiglie. Chissà se il fortunato vincitore aveva giocato i numeri per caso o se si trattava di una combinazione speciale. In ogni caso, una giocata da pochi euro gli ha garantito una vincita che potrebbe cambiargli la vita.