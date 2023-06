Tragedia ad Agrigento, muore bambina di 6 anni

Agrigento – Non ce l’ha fatta una bambina di 6 anni di Palma di Montechiaro, affetta da epilessia, giunta in condizioni disperate all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Nonostante i tentativi di rianimazione, durati a lungo, la bambina è deceduta per aver ingerito qualcosa che le ha ostruito irreparabilmente le vie respiratorie.

Corsa inutile in ospedale, ogni minuto perso è stato fatale

Come racconta TeleAcras, la famiglia, presa dal panico, ha deciso di trasportare la bambina in ospedale con la propria auto. Giunta in pronto soccorso, la piccola è stata immediatamente presa in carico dall’équipe di Rianimazione che ha tentato l’impossibile per rianimarla, in collaborazione con i medici del pronto soccorso. Purtroppo ogni sforzo è stato vano.

Strazio per i genitori, una vita spezzata troppo presto

La famiglia è stata sopraffatta dall’angoscia e dalla disperazione nel vedere la propria bambina, di soli 6 anni, spegnersi sotto i propri occhi. Una tragedia difficile da accettare e da dimenticare.