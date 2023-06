Vasco Rossi lascia Palermo e dall’aereo dice “Un saluto alla Sicilia”

Palermo – La Sicilia e Palermo non dimenticheranno facilmente i due giorni di puro rock’n roll regalati da Vasco Rossi. Il rocker di Zocca ha infiammato lo Stadio Barbera con due show incredibili che hanno entusiasmato i suoi fan palermitani. Ma Vasco non si è limitato a salutare il suo pubblico solo dal palco: ieri ha voluto dare un ultimo grande abbraccio ai suoi fan in attesa davanti a Villa Igiea.

Il Blasco è sceso dalla sua auto che lo stava conducendo all’aeroporto e si è precipitato a stringere la mano dei suoi supporter in visibilio. “Vasco ti prego siamo qui da stamattina!”, hanno gridato i fan in attesa da ore per un ultimo saluto al loro idolo. Vasco ha sorriso, li ha ringraziati per il calore dimostratogli, ha firmato autografi e fatto foto con tutti. “Non ha detto granché, ma ci ha resi felici. È un grande, speriamo torni presto!”, racconta emozionato Manuel Miceli, 23 anni, tra i fan in attesa.

Dopo questo bagno di affetto, Vasco è partito alla volta dell’aeroporto, ha salutato Palermo dall’oblò dell’aereo e si è diretto a Salerno per proseguire il suo tour. Il rocker ha promesso di tornare presto in Sicilia, terra che – come ha più volte dichiarato – ama profondamente. Vasco lascia Palermo, ma il ricordo del suo straordinario live al Barbera rimarrà indelebile nella memoria dei suoi fan.

“Un saluto alla Sicilia”, ha detto il rocker di Zocca, che adesso si trova a Salerno per un’altra esplosione di gioia e musica dopo alcuni giorni di relax trascorsi a Palermo tra bellezze monumentali, incontri e anche l’acquisto di vari souvenir, tra cui le celebri teste di moro. Grazie di tutto Vasco! Torna presto!