Cuoco siciliano conquista l’Olanda: ha il migliore ristorante italiano

Una bella soddisfazione per la cucina siciliana e per due suoi giovani ambasciatori. Vincenzo Patti di Partinico, proprietario del ristorante Vicio Il Mastro Pastaio di Amsterdam lo, si è aggiudicato il premio per il miglior ristorante italiano nei Paesi Bassi, assegnato dal pubblico e promosso dalla rivista Italie Magazine.

Il due cuoco siciliano, che da due anni porta avanti la sua attività nella capitale olandese, ha ricevuto il meritato riconoscimento alla presenza dell’ambasciatore italiano Giorgio Novello. Un successo strepitoso e inaspettato, come hanno sottolineato i promotori del concorso, colpiti dall’altissimo numero di voti raccolti dal cuoco di Partinico, in provincia di Palermo, impegnato a far conoscere la migliore tradizione culinaria siciliana oltreconfine.

“Dopo soli due anni dall’apertura, abbiamo ricevuto questo fantastico premio! È stato un onore incontrare di persona l’ambasciatore italiano e condividere l’amore per la tradizione italiana”, ha commentato Patti sui social, ringraziando il pubblico per il sostegno e la fiducia accordati sin dall’inaugurazione del suo locale.

Un successo che promuove la cultura enogastronomica dell’isola e le eccellenze del territorio siciliano, conquistando il palato degli amanti della buona cucina anche fuori dai confini nazionali. Per Vicio, così è conosciuto Vincenzo Patti, ambasciatore del gusto, un meritato trampolino di lancio in una delle capitali europee più dinamiche e cosmopolite. La Sicilia è servita, anche ad Amsterdam.