Quattro squali avvistati in spiaggia, “Esca dall’acqua!” (VIDEO)

Continuano gli avvistamenti di squali in Sicilia, l’ultimo avvistamento riguarda uno squalo azzurro a pochi metri dalla riva di una spiaggia siciliana. C’è da preoccuparsi?

Non si arrestano gli avvistamenti di squali lungo le coste siciliane. L’ultimo caso riguarda un esemplare di squalo azzurro, noto anche come verdesca, avvistato a pochi metri dalla riva di Santa Flavia, nota località balneare in provincia di Palermo. I bagnanti hanno potuto ammirare da vicino il grande predatore, immortalandone la scena con foto e video poi diffusi sui social. Nel video si vede un uomo che nuota accanto allo squalo mentre gli altri bagnanti gli dicono di uscire dall’acqua.

Si tratta del quarto avvistamento nel giro di pochi giorni in Sicilia. Solo pochi giorni fa, un’altra verdesca si è avvicinata a un uomo che stava nuotando davanti la spiaggia di Oliveri, a Messina, e due giorni dopo un altro esemplare è stato visto nei pressi della spiaggia di Fondachello. Il terzo squalo azzurro è stato segnalato lungo la costa di Casteldaccia, nel palermitano. A questi si aggiunge l’avvistamento di uno squalo martello al largo di Catania.

Nonostante la frequenza degli avvistamenti, gli esperti invitano alla calma. Le specie più comuni nel Mediterraneo, come lo squalo azzurro e lo squalo martello, sono infatti protette e non rappresentano un pericolo per l’uomo. Tuttavia, in caso di avvistamento ravvicinato è consigliabile mantenere una distanza di almeno 30 metri dall’animale, evitare movimenti bruschi e non disturbare o toccare lo squalo. È utile inoltre segnalare la presenza alle autorità competenti.

Gli squali azzurri e martello popolano abitualmente le acque del Mediterraneo e del Mar Tirreno, compreso il Canale di Sicilia. La loro presenza non deve quindi destare eccessiva preoccupazione tra i bagnanti, a patto di adottare le dovute precauzioni in caso di incontri ravvicinati. L’incremento degli avvistamenti potrebbe essere un buon segno per la conservazione di queste specie nel Mediterraneo.