Piero Barone de ‘Il Volo’ compie 30 anni e festeggia nella sua amata Sicilia

Il talentuoso tenore del gruppo Il Volo, Piero Barone, ha deciso di celebrare il suo 30esimo compleanno in grande stile, scegliendo come location la splendida San Leone, in provincia di Agrigento. Nonostante la sua fama internazionale, Piero ha preferito festeggiare questo importante traguardo in modo semplice e autentico, circondato dall’affetto degli amici più cari. Ha organizzato i festeggiamenti in un noto chiosco situato lungo il viale Le Dune, trascorrendo una serata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza.

Una serata semplice e autentica con amici più cari

Accanto a Piero Barone erano presenti gli amici che hanno condiviso con lui successi e gioie in questi anni di carriera. Il tenore ha ballato e riso per tutta la notte, godendosi attimi di pura felicità con le persone a lui più care. Per una notte ha deciso di dimenticare la fama e concentrarsi solo sul divertimento.

San Leone: un legame forte di Piero con la sua terra d’origine

Non è la prima volta che Piero sceglie San Leone come location per il suo compleanno. In passato ha già organizzato una festa nella sua villa, invitando sia gli amici di sempre che i colleghi de Il Volo, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Il forte legame con la sua terra d’origine, la Sicilia, emerge dal fatto che nonostante gli impegni internazionali con Il Volo, Piero ama tornare ogni volta in Sicilia per trascorrere le vacanze. La scelta di San Leone per un’occasione così importante come il 30esimo compleanno dimostra l’autentico attaccamento di Piero Barone alle sue radici siciliane.