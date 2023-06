Primo matrimonio tra le onde dello Stretto di Messina: Mara e Marco nuotatori innamorati

L’amore galleggia nell’aria e nelle acque dello Stretto di Messina, dove giovedì 29 giugno si terrà un evento unico e romantico: il primo matrimonio tra le onde. Protagonisti di questa affascinante avventura sono Mara Colletti, 54 anni, e Marco Uttinacci, 60 anni, una coppia di nuotatori innamorati che hanno deciso di celebrare il loro amore in un modo davvero speciale.

Mara e Marco, originari di Città di Castello, indosseranno cuffie rosse con lo stemma del loro Comune su un lato e quello dei Nuotatori tifernati polisport dall’altro mentre nuoteranno tra la Sicilia e la Calabria, accompagnati da circa 30 atleti master provenienti da tutta Italia. La coppia si scambierà le fedi esattamente in mezzo allo Stretto di Messina, unendo così le loro vite in un abbraccio d’acqua e amore.

Questo evento straordinario avviene dopo il matrimonio civile celebrato a Bracciano, la città di origine dei due sposi. Mara e Marco completeranno la traversata di circa 4 chilometri, partendo da Capo Peloro, sulla sponda siciliana, e raggiungendo Cannitello, su quella calabrese, nei pressi di Scilla.

Una volta approdati sulla spiaggia, rinnoveranno le promesse di matrimonio al cospetto dell’amico Francesco Serafini, anima della società natatoria master della città umbra e ambasciatore di Città di Castello designato dal sindaco Luca Secondi e dall’assessore allo Sport Riccardo Carletti. In loro nome, Serafini farà dono agli sposi di una targa commemorativa dell’impresa realizzata dal Comune e di un volume dedicato a Raffaello Sanzio, uno dei grandi nomi dell’arte legati alla città tifernate.

Mara e Marco, residenti da anni a Città di Castello, si sono innamorati delle bellezze della città e in particolare della piscina comunale di via Engels, dove si allenano regolarmente partecipando al Meeting Galluzzi e alla maratona di 24 ore di nuoto organizzata durante le festività natalizie. Proprio in questa piscina, Mara è diventata nel 2016 la prima donna master al mondo a nuotare 3.000 metri a delfino, un record che ha rinforzato il legame tra la coppia e la città e i suoi sportivi.

Questo matrimonio nello Stretto di Messina non è solo un evento unico, ma anche una testimonianza dell’amore profondo e della passione per lo sport che unisce Mara e Marco. Insieme, attraversando le acque che separano due terre, rendono tangibile la forza dell’amore, che supera ogni confine e unisce le anime in un’armonia perfetta.