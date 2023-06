Incidente sul lavoro, giovane operaio palermitano precipita da una scala

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina. Un giovane palermitano di 25 anni è precipitato da un’altezza di circa tre metri mentre stava lavorando su una scala.

L’incidente è avvenuto in via Balate a Caltanissetta. Il venticinquenne è stato subito soccorso dal 118 che lo ha trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia.

I medici lo stanno attualmente sottoponendo ad accertamenti per valutare le sue condizioni.

Da una prima diagnosi sembra che il giovane abbia riportato alcune fratture ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia che sta effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica della caduta e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Si tratta dell’ennesimo caso di incidente sul lavoro, una piaga che continua a mietere troppe vittime soprattutto tra i giovani. Le indagini sono ancora in corso.