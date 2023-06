Svelato il titolo del nuovo film di Natale di Ficarra e Picone

Grandissima novità per tutti i fan della celebre coppia comica siciliana: è stato annunciato il titolo del loro attesissimo nuovo film natalizio. Le riprese del film, diretto da Francesco Amato, sono attualmente in corso nella splendida Catania e proseguiranno fino a metà luglio. Oltre ai mitici Salvo Ficarra e Valentino Picone, nel cast ci saranno anche le talentuose attrici Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta.

Si chiamerà “Santocielo” e uscirà a dicembre per Medusa Film. Dopo averli ammirati nelle prime foto dal set, finalmente possiamo sapere come si intitolerà la nuova avventura cinematografica della coppia più divertente della commedia italiana. L’annuncio è arrivato con una nuova immagine che li ritrae di spalle, in pose piuttosto “celesti”, da cui si evince un pizzico di soprannaturale. Che cosa ci riserveranno questa volta Ficarra e Picone? Di sicuro tante risate e momenti spassosissimi.

Aspettavamo da tempo questa lieta notizia, da quando sono iniziate le riprese all’inizio di giugno nella splendida Catania, dove il set resterà presumibilmente fino a metà luglio. Ficarra e Picone, oltre a essere protagonisti, hanno anche scritto la sceneggiatura del film insieme al regista e ad altri autori.

Con la loro inconfondibile verve comica, Ficarra e Picone sono pronti a stupirci ancora e a farci trascorrere un Natale all’insegna delle risate. L’attesa per “Santocielo” si fa già trepidante! Riuscirà la celebre coppia a superare il successo dei loro precedenti cinepanettoni? Noi non vediamo l’ora di gustarci questa nuova irresistibile commedia made in Sicily.