Vasco Rossi porta con sè un pezzo di Sicilia, teste di Moro come souvenir

Palermo – Vasco Rossi si è concesso qualche ora di meritato relax sotto il sole di Palermo, dopo aver infiammato la città con due concerti memorabili allo stadio Renzo Barbera, il 22 e 23 giugno. Migliaia di fan in delirio hanno partecipato ai live del rocker di Zocca, accampandosi fin dalle prime ore del mattino pur di assistere allo show e cantare insieme a lui. Ora è tempo di riposo per il rocker che andrà a Salerno per altri concerti. Vasco rossi ha anche preso dei souvenir a Palermo: le classiche teste di moro.

“Sono state due date pazzesche… Siete fantastici… Un popolo straordinario, bello, orgoglioso, fiero!!! Palermo è la più bella città del mondo e io vi invidio molto. Grazie e alla prossima!”, ha scritto Vasco al termine delle due serate sold out, ampiamente raccontate sui suoi canali social con foto e video. “Grazie Palermo, sei SPLENDIDA! Sono state due notti immense. Due concerti spettacolari e un caldo pazzesco che non vi ha fermati… Fin dalle prime ore eravate già là. Qui si fa la storia. Viva la Sicilia”, ha aggiunto.

Dopo i bagni di folla, il rocker si è concesso qualche ora di meritato relax presso la storica Villa Igiea, immortalato in alcune Storie di Instagram che lo ritraggono rilassato a bordo piscina. Per portare con sé un ricordo indelebile della Sicilia, Vasco ha scelto uno dei suoi simboli più celebri nel mondo: le tradizionali teste di Moro in ceramica. Alcune foto pubblicate dal cantante lo immortalano sorridente con due vasi decorati, prezioso souvenir di una trasferta che difficilmente dimenticherà.

La tappa siciliana di Vasco Rossi resterà indubbiamente nella memoria dei fortunati fan che hanno potuto partecipare ai due show palermitani e dello stesso rocker, conquistato dalle bellezze dell’isola e dal calore del suo pubblico. Arrivederci alla prossima, Vasco! La Sicilia ti aspetta!