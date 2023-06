Vasco Rossi si gode una pausa a Palermo dopo il doppio show da record al Barbera

PALERMO – Dopo aver incantato oltre 74.000 fan con un doppio concerto tutto esaurito allo stadio Renzo Barbera di Palermo, il leggendario Vasco Rossi si è concesso qualche giorno di meritato relax nella bellissima città siciliana, prima di ripartire alla volta di Salerno per proseguire il suo tour da record.

Il Comandante ha condiviso il suo entusiasmo per Palermo e il suo popolo attraverso i suoi canali social, pubblicando foto di sé in costume da bagno e scrivendo: “Day off a Palermo”. Vasco ha anche battuto il record di presenze contemporanee in un evento musicale nella città, con 37.000 fan accorsi per ogni singolo concerto.

In un’altra fotografia, Vasco appare in maglietta e costume in un’altra affascinante località siciliana, circondato da mare e yacht. Ma dove avrà trascorso i suoi giorni di riposo il cantautore rock di Zocca?

L’amore di Vasco per Palermo è evidente nelle parole che ha scritto sui social dopo i due concerti: “Palermo è la più bella città del mondo e io vi invidio molto”. Il cantante ha anche elogiato i siciliani, definendoli “un popolo straordinario, bello, orgoglioso, fiero: siete fantastici”. E dopo le lodi, è arrivato il momento delle promesse: “Sono state due date pazzesche… grazie e alla prossima!!!”, scrive il Komandante.

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha incontrato Vasco allo stadio, esprimendo la sua ammirazione per il rocker: “Abbracciare un mito è una cosa non da poco”. Lagalla ha poi aggiunto: “È impressionante e bello vedere lo stadio pieno di persone e mi auguro di fare, da sindaco, tantissimi concerti. D’altronde, devo stare qui cinque anni e spero che in questi cinque anni Palermo possa davvero richiamare tante cose belle come questa”. Il rocker di Zocca ha risposto: “Speriamo — Io torno sempre con grande piacere”.

In attesa di scoprire dove il tour di Vasco lo porterà dopo la tappa salernitana, i fan siciliani possono consolarsi con il ricordo di due concerti indimenticabili e con la promessa di un ritorno del loro idolo nella splendida città di Palermo.