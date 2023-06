La siciliana Shelena vince la prima Rocco Siffredi Academy al femminile

Ha 23 anni ed è siciliana. Arriva dalla provincia di Ragusa la vincitrice della prima edizione della Rocco Academy interamente dedicata alle donne. Si chiama Elena, in arte Shelena, la modella siciliana che ha conquistato il famoso attore e regista Rocco Siffredi, ideatore e promotore della prima scuola professionale di cinema a luci rosse riservata alle donne.

Dodici le concorrenti ammesse alla Rocco Academy, tutte giovani creator digitali già attive su OnlyFans, piattaforma a pagamento per la condivisione di foto e video spesso anche di nudo. Ma con poca esperienza nel settore professionale dell’hard. Tra queste la 23enne Shelena che, nonostante nel suo profilo social non dichiari apertamente di provenire da Modica, sarebbe originaria proprio del ragusano.

Ad aggiudicarsi la vittoria dell’ambita accademia e un contratto con l’agenzia di Rocco Siffredi è stata proprio Shelena. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram del celebre attore che, a corredo di un video, descrive la giovane siciliana come una futura pornostar dalle grandi potenzialità. Shelena ha dimostrato di avere tutte le carte in regola, almeno secondo Siffredi, per diventare una protagonista del cinema a luci rosse. Grazie alla vittoria potrà ora accedere a set, produzioni e opportunità di lavoro di livello professionale e internazionale.