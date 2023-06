Sicilia in festa grazie al Lotto e al 10eLotto: vinti oltre 70mila euro

La Sicilia va a segno con il Lotto e il 10eLotto. Nell’estrazione di sabato 24 giugno sono state centrate vincite per oltre 70mila euro nell’isola. Come riporta Agipronews, a Falcone, in provincia di Messina, è stato realizzato un terno secco da 25mila euro. Si tratta della vincita più alta dell’ultimo concorso del Lotto, che ha distribuito in tutta Italia 8,3 milioni di euro. Da inizio 2022 il Lotto ha assegnato 555 milioni di euro.

Festa anche a Palermo grazie al 10eLotto. Nella città siciliana, con una giocata frequente da 3 euro, è stato centrato un “9 Oro” da 50mila euro, la vincita più importante dell’ultima estrazione. In totale, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 20,6 milioni di euro in tutto il Paese, per un totale di 1,8 miliardi dall’inizio dell’anno.

La Dea Bendata ha decisamente baciato l’isola, regalando oltre 70mila euro in un solo giorno. Le vincite sono state realizzate in provincia di Messina e a Palermo, rispettivamente con il Lotto e il 10eLotto, i due giochi numerici a totalizzatore nazionale di Lottomatica. La Sicilia si conferma così una delle regioni più fortunate d’Italia, con frequenti successi soprattutto nei giochi numerici del concessionario del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Insomma, si può proprio dire che sia stato un sabato fortunato per i giocatori siciliani, che hanno potuto festeggiare la dea bendata e le generose vincite del Lotto e del 10eLotto. Chissà se la prossima estrazione riserverà altre piacevoli sorprese agli scommettitori dell’isola.