Gli attori siciliani Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco si sposano a Terrasini

Palermo – Nozze d’arte tra Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco. Domenica piena di emozioni quella del 25 giugno 2023 a Palermo per Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco. I due brillanti attori palermitani convolano finalmente a nozze dopo 7 anni d’amore.

La scintilla tra Ernesto e Clelia scoccò nel 2016 sul set di un cortometraggio dove erano co-protagonisti. Da lì non si sono più lasciati, affrontando anche la quarantena insieme nel 2020. Quando Ernesto decise di chiedere la mano di Clelia era in un momento difficile della sua vita, segnato da un lutto in famiglia: “Avevo bisogno di trovare qualcosa che mi desse gioia e sposare Clelia è stata la scelta migliore! Ho 54 anni ed è il mio secondo matrimonio, ma come diceva Maurizio Costanzo ‘Io credo nel matrimonio!'”, scherza il comico.

Clelia, attrice di prosa, pensava di non sposarsi mai fino ai 40 anni ma poi ha incontrato Ernesto: “Ognuno ha la sua forma d’amore, la mia forma è lui!”. Insieme, oltre che nella vita, sono una coppia artistica: Ernesto nasce come monologhista ma negli anni si è cimentato in molto altro. Dopo il viaggio di nozze porteranno in scena all’Agricantus “Finiti sotto un Ponte”, commedia comica con sfumature sociali.

Per il matrimonio hanno scelto la splendida cornice della Perla del Golfo di Terrasini, dove si sono scambiati le promesse su una scogliera che domina il golfo di Castellammare del Golfo, primi ospiti ad avere questo privilegio. Presenti oltre 300 invitati tra cui tanti comici siciliani, da Roberto Lipari ai Soldi Spicci. Testimone di Ernesto l’amico Salvo, coautore delle sue commedie, di Clelia la sorella.

L’allestimento, curato da Il Salotto del Matrimonio, è stato spettacolare: una parete di 7900 luci e tanti colori caldi in onore della vivacità degli sposi. A vestire Clelia lo stilista Antonio Pavone, che ha ricreato l’abito da sposa ideale per lei. Unico dettaglio non convenzionale, le scarpe rosse indossate da Clelia come simbolo di lotta contro i femminicidi. Gran finale con un brindisi speciale: Ernesto ha presentato la sua prima linea di vini, nata dalla passione per il nettare di Bacco e dall’amicizia con la cantina Terre di Giafar. Auguri agli sposi!