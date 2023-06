Drammatico incidente stradale sulla Palermo-Sciacca, 4 feriti, tra cui due bambini

Palermo – Un terribile scontro frontale tra due auto si è verificato oggi all’ingresso della Palermo-Sciacca, nei pressi del carcere Lorusso di Pagliarelli. L’impatto violentissimo ha completamente distrutto i due mezzi, intrappolando gli occupanti tra le lamiere contorte.

Per estrarre il corpo di uno degli automobilisti è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per liberarlo dalle lamiere in cui era rimasto incastrato. L’uomo è stato poi trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova in gravi condizioni.

Ancora più drammatica la scena che si è presentata ai primi soccorritori per l’altra vettura, dove una madre e i suoi due bambini sono rimasti feriti. Il bilancio finale dell’incidente è di quattro feriti, tra cui due minori.