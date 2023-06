Grave incidente sulla A29, quattro feriti rimasti tra le lamiere: due bambini

Partinico – Un violento incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, poco dopo lo svincolo di Partinico, in direzione del capoluogo siciliano. Due autovetture, una Ford e una Renault, si sono scontrate per cause ancora da accertare. A bordo delle due auto vi erano complessivamente sei persone, quattro delle quali sono rimaste ferite nell’impatto, tra cui due minori.

L’incidente è stato particolarmente violento e le due auto si sono accartocciate su sé stesse. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Partinico che hanno dovuto tagliare gli abitacoli per permettere il recupero dei feriti, rimasti incastrati tra le lamiere.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 e due pattuglie della Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte versa in gravi condizioni, nonostante la violenza dello scontro. L’autostrada ha subito rallentamenti in direzione Palermo per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.