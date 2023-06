Fa il bagno in mare e muore, tragedia in Sicilia

Un uomo di circa 60 anni è morto annegato nel pomeriggio nelle acque antistanti il lido Bellatrix ad Aci Castello. Il corpo senza vita è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania, allertati dalla Capitaneria di Porto dopo una segnalazione. La Procura ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del decesso.

L’uomo, di cui ancora non si conosce l’identità, è stato rinvenuto privo di sensi nella zona della scogliera vicino al lido Bellatrix. I pompieri lo hanno recuperato e trasferito con un gommone alla Capitaneria di Porto, che procederà alle indagini per identificarlo e ricostruire come sia annegato. La salma, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sarà trasferita in obitorio.

L’allarme è scattato nel pomeriggio, dopo una chiamata che segnalava la presenza di un corpo galleggiante in mare nella zona della scogliera del lido. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco etnei si sono subito attivati per recuperare il bagnante, un uomo sulla sessantina, e trasportarlo a riva. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre ai pompieri e alla Capitaneria di Porto, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. La Procura di Catania ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte e le indagini sono affidate alla guardia costiera per risalire all’identità della vittima. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi come il malore mentre nuotava. Si attendono gli accertamenti medico-legali per far luce su quanto accaduto nelle acque di Aci Castello nel pomeriggio di oggi.