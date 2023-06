A Mondello il sogno di una ruota panoramica pronto a diventare realtà

Palermo – Grande novità in arrivo a Mondello, la spiaggia più amata dai palermitani e dai turisti che giungono nel Capoluogo. Presto la località balneare avrà un nuovo simbolo: una ruota panoramica alta 32 metri che offrirà una vista mozzafiato sul golfo e sulla città. L’attrazione, che si prevede possa essere inaugurata a luglio, sarà un vero spettacolo di luci e colori.

La notizia ha elettrizzato palermitani e turisti: la giunta comunale di Palermo ha annunciato che in pochi giorni arriverà l’autorizzazione per installare la grande ruota panoramica proprio a Mondello, a pochi passi dalla storica area del Charleston. L’assessore Giuliano Forzinetti ha confermato che l’impianto sarà operativo già a inizio luglio e rimarrà in funzione fino al 30 settembre. Quindi per tutta l’estate sarà a disposizione la grande ruota panoramica nella splendida località balneare palermitana.

“La ruota panoramica diventerà un nuovo punto di attrazione per i turisti in visita a Mondello – ha dichiarato Forzinetti -. Dopo il successo della ruota davanti al Politeama, abbiamo deciso di regalare questa grande emozione anche ai visitatori della nostra spiaggia più rinomata. I tempi per il montaggio sono brevissimi, appena 4 giorni, quindi presto i palermitani potranno godere di questo spettacolo mozzafiato”.

La struttura, realizzata dalla Hsc Event srl, sarà montata in viale Regina Elena, nell’area recentemente pedonalizzata. Le cabine rotanti offriranno una vista a 360 gradi sul mare cristallino e paradisiaco di Mondello, sulla vecchia tonnara e sul profilo del monte Pellegrino. Non resta che attendere pochi giorni per salire a bordo di questa emozionante attrazione e lasciarsi incantare dalla magia di Mondello dall’alto. Una ruota simile a quella che sarà montata a Mondello è già stata installata a Cefalù, con grande entusiasmo di cittadini e visitatori, un modo nuovo e diverso per ammirare le bellezze, un servizio in più per tutti coloro che visitano le bellezze sicule.