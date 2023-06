Dopo il sogno Vasco Rossi a Palermo il concertone di Radio Italia

Dopo il sogno Vasco Rossi al Barbera, in arrivo a Palermo il concertone di Radio Italia: palco già montato e decisi anche i limiti alla circolazione.

Il prato del Foro Italico di Palermo è pronto per ospitare il grande concerto di Radio Italia Live, con un cast stellare di artisti che si esibiranno per la gioia dei palermitani. Tra i nomi più blasonati in scaletta ci sono Blanco, Boomdabash, Diodato, Emma, Irama, Levante, Ligabue, Marracash, Mr Rain, Paola e Chiara, Max Pezzali, Rkomi, Rocco Hunt e San Giovanni.

Il concertone di Radio Italia è un evento atteso, che torna a Palermo dopo tre anni di assenza. La città intera è entusiasta di accogliere nuovamente questo grande spettacolo, che si terrà venerdì sera. Gli operai sono già al lavoro da giorni per montare la grande struttura del palco al Foro Italico.

Eventi di questa portata, come avvenuto già per il doppio concerto di Vasco Rossi allo stadio Renzo Barbera, richiedono piani straordinari per la mobilità. L’Ufficio Mobilità del Comune ha emesso un’ordinanza che regolerà il traffico nella zona del concerto, imponendo chiusure e divieti. È sconsigliato utilizzare mezzi privati, e si raccomanda di affidarsi al trasporto pubblico cittadino.

Le chiusure e i divieti di sosta riguarderanno diverse zone, tra cui la carreggiata lato mare del Foro Italico, via Francesco Crispi, via Cala, via Vittorio Emanuele, Foro Umberto I e altre vie e piazze limitrofe. Inoltre, verranno istituiti doppi sensi di marcia in alcuni tratti per facilitare la viabilità.

Per quanto riguarda i parcheggi, i pullman potranno sosta in via Cappello, via Adorno, viale dei Picciotti, parcheggio Basile, parcheggio Nina Siciliana, parcheggio John Lennon e piazzale Ambrosini.

Il concertone di Radio Italia Live promette di essere un evento memorabile per la città di Palermo, che si prepara ad accogliere migliaia di appassionati di musica pronti a cantare e ballare insieme ai loro artisti preferiti. Confermati per la terza volta anche i presentatori, gli affiatatissimi Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, più che comici, più che attori, veri campioni dell’intrattenimento.