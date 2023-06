Grave incidente sulla Palermo-Mazara del Vallo: 2 ragazze ferite, una è grave

Due giovani di 22 anni sono rimaste ferite in un incidente avvenuto la scorsa notte sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, nella zona di Carini (PA). L’auto su cui viaggiavano si è cappottata e le ragazze sono state trasportate all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Una delle due versa in gravi condizioni ed è stata portata in codice rosso al pronto soccorso. Poche ore dopo, attorno alle 7 di questa mattina, un secondo incidente si è verificato lungo la stessa autostrada. Una ragazza di 21 anni è rimasta ferita e anche lei trasferita a Villa Sofia per le cure mediche.

Le dinamiche dei due sinistri sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e per ricostruire la dinamica degli incidenti. Il traffico sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Le condizioni della giovane ferita nel primo scontro sono ritenute gravi dai medici che l’hanno in cura.

Si tratta dell’ennesimo incidente che si verifica lungo questo tratto autostradale, a causa dell’alta velocità e del traffico intenso, specialmente nelle ore notturne e nel fine settimana. Le forze dell’ordine invitano tutti gli automobilisti alla massima prudenza.