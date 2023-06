Incidente mortale sulla Statale 115, motociclista perde la vita

Un motociclista di Marsala, Luciano Montalto, ha perso la vita stamane in un incidente autonomo avvenuto intorno alle 8.30 sulla Statale 115, in direzione Marinella di Selinunte. Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo, a bordo della sua moto, sembra aver tamponato un altro motociclo, il cui conducente è rimasto illeso.

Il corpo della vittima è rimasto incastrato tra le due motociclette ed è poi finito a terra. Montalto stava partecipando a un raduno di centauri e, insieme a un gruppo di motociclisti, si stava recando nel luogo previsto per l’incontro. Sull’asfalto rimane una pozza di sangue, probabilmente nel punto dell’impatto.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso e stanno ascoltando gli altri motociclisti partecipanti al raduno per ottenere informazioni più dettagliate su come si siano svolti i fatti e su cosa abbia causato la morte del centauro marsalese.