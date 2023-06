Tragedia a Carini, uomo investe ragazzina e fugge: è grave

Investe una ciclista sedicenne e si dà alla fuga: individuato dalla Polizia Municipale.

Alle 11 di oggi è giunta una chiamata al Comando di Polizia Municipale di Carini che segnalava una ciclista a terra in gravi condizioni in via Vespucci. Giunti sul posto, gli agenti hanno fatto intervenire un’ambulanza del 118 che ha trasportato la giovane, G.G. di 16 anni residente a Carini, in codice rosso a Villa Sofia.

Dalle testimonianze, gli agenti hanno appreso che un uomo a bordo di una Golf aveva urtato la ragazza per poi darsi alla fuga. Il testimone è riuscito a fotografare l’auto, con tanto di targa. Il Comando ha effettuato i dovuti controlli e, acquisiti i dati del proprietario, ha inviato una pattuglia presso la sua abitazione. Dopo lunghe ricerche, in un’area vicina al luogo dell’incidente è stata individuata l’auto ricercata, nascosta sotto un telo.

A questo punto si è presentato il proprietario, I.G. di 54 anni e residente a Carini, che ha ammesso la fuga e l’omissione di soccorso, adducendo varie scuse personali ora al vaglio delle autorità. All’uomo, a cui è stata ritirata la patente, è stato contestato il reato di omissione di soccorso e rischia da sei mesi a tre anni di reclusione. Inoltre, il veicolo è risultato privo di assicurazione e la revisione non era stata fatta, come già accertato in un precedente controllo.

La giovane ciclista è ricoverata a Villa Sofia per accertamenti. Le sue condizioni rimangono gravi.