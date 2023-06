Vasco Rossi: “Palermo è la città più bella del mondo!!”

Vasco Rossi ha gradito il pubblico palermitano e lo ha gridato sui social dopo il primo concerto palermitano. “Fantastica Palermo!!! Sono felice di essere qui… ancora.. dopo tanto tempo.. Palermo! La città più bella del mondo!! Spero di aver portato un po’ di gioia a questa terra straordinaria. W tutta la Sicilia! W Palermo!! E stasera si replica!!!”. Un Vasco Rossi veramente entusiasta, quello che stamattina scrive sui social network all’indomani della trionfale prima serata a Palermo, con il “Renzo Barbera” assolutamente in delirio per il rocker di Zocca.

Lo stadio era gremito, dal prato alla curva Nord alla gradinata e alla tribuna. L’entusiasmo era alle stelle, uno striscione invitava a “vivere e sorridere dei guai” con tre puntini di sospensione che si riferiscono alle poesie delle canzoni di Vasco Rossi. Ma è soprattutto con la musica che ha colpito al cuore almeno quattro generazioni di siciliani. E poi la scaletta, da “Dillo alla luna” alla classica, magica, incredibile conclusione con la leggendaria “Albachiara”.

Non poteva che essere così: il Komandante “conquista” lo stadio Renzo Barbera di Palermo. Oltre 35 mila fan in delirio per il primo dei due concerti di Vasco Rossi. Come promesso, ha riaperto lo stadio e – soprattutto – lo ha fatto come sempre in grande stile. I fan lo aspettavano da giorni, qualcuno anche accampato con le tende fuori dai cancelli. E lui non li ha delusi.

Il concerto inizia con “Dillo alla luna” e poi sulle note di “Stendimi”, Vasco saluta i fan: «Ben arrivati dalla Sicilia, che serata straordinaria, Palermooooo stendimi». Tre ore di vero rock ed emozioni allo stato puro. La scaletta è per intenditori: protagoniste sono le canzoni che hanno fatto la storia del rocker ma soprattutto di generazioni di giovani, oggi diventati adulti. Da “Rock ‘n’roll show” all’intramontabile “Ogni volta”, cantata a squarciagola dagli spalti; da “Vivere” all’indimenticabile “Siamo solo noi”. In mezzo un medley dei pezzi più famosi che ha fatto cantare, ballare ed emozionare tutti. Poi il gran finale con “Una vita spericolata” e il suo capolavoro di sempre “Albachiara”. La chiusura ai fan, già nostalgici al pensiero di “chissà quando lo rivedo”, ha promesso: «Alla prossima. Tanto io torno, torno sempre». Intanto, questa sera si replica al Renzo Barbera con la seconda data del Vasco live tour 2023.