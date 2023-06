Orrore a Bagheria, donna costretta ad autolesionismo in casa: un arresto

Orrore in una casa di bagheria, in provincia di Palermo. Un giovane palermitano è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti e sequestro di persona nei confronti della sua compagna convivente. Il provvedimento è stato disposto dal gip di Termini Imerese dopo che gli agenti del commissariato di Bagheria hanno accertato come il giovane avesse vessato la donna con offese, ingiurie, aggressioni anche fisiche e minacce di morte.

La donna sarebbe stata costretta anche ad atti di autolesionismo e rinchiudendola sottochiave per impedirle di uscire di casa. Inoltre, la vittima ha acquistato ben 7 paia di occhiali a seguito delle aggressioni subite. Il giovane è stato rinchiuso in carcere con l’aggravante della continuazione del reato.