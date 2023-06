Scomparsa dopo il concerto di Vasco Rossi a Palermo, appello social per ritrovare Mariangela

Palermo – Da ieri sera si sono perse le tracce di Mariangela Papazzolo, la donna che era partita in bus da Alcamo per assistere al concerto di Vasco Rossi a Palermo. I familiari hanno lanciato un appello sui social media per ritrovarla.

“Aiutateci a trovare mia sorella Mariangela – scrive il fratello Roberto Palazzolo sulla sua pagina Facebook -. È partita ieri in bus da Alcamo per andare al concerto di Vasco Rossi a Palermo. E non ha fatto rientro”.

Mariangela, secondo la descrizione del fratello, indossava una maglia bianca del cantante ed aveva con sé uno zainetto, poi ritrovato dalle forze dell’ordine con all’interno anche il suo cellulare.

L’appello social sta facendo il giro del web, nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili per rintracciare la donna, della quale non si hanno più notizie ormai da diverse ore. Chiunque l’abbia vista o possa dare indicazioni è pregato di contattare il fratello al numero 3392403875 o le forze dell’ordine.

Sale l’apprensione per le sorti di Mariangela, svanita nel nulla dopo una serata trascorsa insieme ad altre migliaia di fan per applaudire il proprio idolo.

L’auspicio è che Mariangela possa presto fare ritorno a casa, per la gioia dei suoi familiari, dei tanti amici e concittadini che la stanno cercando.