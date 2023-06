Dolce&Gabbana esaltano Palermo con lo spot dell’Oscar Tornatore (VIDEO)

Spettacolo a Palermo, scelta da Dolce&Gabbana come location del nuovo spot del brand di moda. I due stilisti hanno scelto il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore per girare la nuova pubblicità. Guarda il video in fondo

Le riprese si sono svolte nel centro storico del Capoluogo. Il regista ha messo in scena una processione con la statua della Madonna Addolorata e un gran numero di persone vestite in abiti rossi. Un breve video delle riprese è stato pubblicato sui social da Ottavio Navarra e poi condiviso dalla Chiesa dei Fornai, proprietaria della statua della Madonna Addolorata protagonista dello spot.

Le riprese del nuovo spot di Dolce&Gabbana sono iniziate lunedì scorso e termineranno venerdì 23 giugno. Gli interni del centro storico di Palermo, compreso il Foro Italico, via Lincoln, via Malta e piazza Pretoria, sono stati chiusi al traffico per permettere le riprese. Così Palermo è sotto i riflettori, in particolare il suo centro storico che è diventato un set cinematografico a cielo aperto, ospitando molte produzioni, dalla serie Netflix “Il Gattopardo” alle riprese dello spot Dolce e Gabbana.

“Grande onore per noi aver collaborato allo Spot di Dolce e Gabbana con la regia del grande Giuseppe Tornatore”, dicono dalla chiesa dei Fornai che si trova nel cuore del centro storico di Palermo e che ha “prestato” la statua della Madonna Addolorata per simulare una processione.