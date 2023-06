Vasco Rossi, il concerto e la scaletta: “Bellissima città Palermo” (VIDEO)

Vasco Rossi a Palermo, sale l’adrenalina allo Stadio Barbera. Attraverso il proprio profilo Facebook Vasco Rossi ha pubblicato un post con degli scatti al Renzo Barbera durante le prove. Ecco le parole del rocker: “Palermo sei pronta? Liberi di sognare. Bellissima città Palermo.. bella gente, bei colori.. situazione scenografica forte. Finalmente allo stadio!!! Ci vediamo stasera!! Evvivaaaa!!”.

Vasco Rossi è scatenato sui social a poche ore dal mega concerto di stasera. Su Instagram crea una cronistoria dei suoi spostamenti di ieri: da Villa Igiea, dove alloggia, allo stadio Renzo Barbera, dove il Komandante ieri sera, alle 18 in punto, con cappellino con la visiera blu, camicia jeans e pantaloni della tuta, è arrivato per un sopralluogo per prendere possesso dello stadio.

Le parole di Vasco Rossi all’interno dello stadio Barbera, il luogo dove ci sarà festa per 74.000 persone in due serate evento a Palermo: “Mi ricordo quando siamo venuti a suonare in questo stadio era il 1985. Naturalmente facevamo solo la curva. Poi sono tornato un sacco di volte a Palermo ma al Velodromo Borsellino. La prima volta che ritorno allo stadio Barbera… è un’emozione molto forte. È una pacca incredibile! Stasera ci divertiremo come dei pazzi… e vi farò impazzire di gioia!”

La scaletta del concerto di Vasco Rossi a Palermo:

Dillo alla Luna Stendimi Rock’n’roll show Non sei quella che eri Ogni volta Domani sì, adesso no Ti prendo e ti porto via Una canzone d’amore buttata via Un respiro in più Manifesto futurista della nuova umanità Interludio 2023 / Echo Lake XI comandamento C’è chi dice no Gli spari sopra Se ti potessi dire Vivere T’immagini Rewind Siamo soli Canzone L’amore l’amore Medley di Come nelle favole, Non l’hai mica capito, Cosa ti fai, Il blues della chitarra sola, Ormai è tardi, Incredibile romantica, Ridere di te Sally Siamo solo noi Vita spericolata Albachiara