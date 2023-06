Concerto Vasco Rossi a Palermo: i cancelli dello Stadio aprono alle 15.30: le info

È finalmente arrivato il grande giorno! Vasco Rossi, il celebre rocker italiano, si esibirà per due giorni al Stadio Renzo Barbera di Palermo il 22 e 23 giugno. L’impianto sportivo ospiterà 74 mila fan del Komandante, di cui 55 mila provenienti dalla Sicilia e da altre parti d’Italia. Lo stadio sarà una vera e propria bolgia e sarà una grande festa nel segno del rock.

La scaletta del concerto di Vasco Rossi: emozioni rock per tutti i fan

Il concerto durerà circa due ore e mezza e includerà canzoni che hanno segnato la carriera di Vasco, dagli esordi all’ultimo album. Si prevedono due serate emozionanti e all’insegna del grande rock. La scaletta del concerto di Vasco Rossi a Palermo prevede tantissime canzoni, medley e rivisitazioni delle canzoni più belle del rocker emiliano.

Ecco alcuni orari utili per i concerti del 22 e 23 giugno:

– 15:30: apertura cancelli allo Stadio Renzo Barbera

– 17:00: apertura cassa ritiro accrediti presso Biglietteria

– 21:30: inizio concerto di Vasco Rossi

Gli organizzatori avvertono che gli orari potrebbero subire variazioni per motivi tecnico-organizzativi. L’ingresso per Fan Club e possessori di pacchetto Early Entry sarà anticipato rispetto all’apertura cancelli generale.

Comune e Questura di Palermo hanno predisposto un piano del traffico e della mobilità per i concerti, con chiusure al traffico intorno allo stadio e tre punti di accesso principali. La protezione civile assisterà e controllerà tutti i percorsi. E’ stata stilata una lista di oggetti vietati all’interno dello stadio e include coltelli, bottiglie di vetro, fuochi d’artificio, armi giocattolo, droni e biciclette.

Per gestire l’arrivo di 250 pullman, sono state individuate cinque aree di parcheggio. L’area principale sarà quella della Fiera del Mediterraneo, che potrà ospitare 120 mezzi. Gli spettatori potranno raggiungere lo stadio a piedi in 22 minuti. Altre aree di sosta saranno gestite dalla polizia municipale e dalla protezione civile. Per chi arriverà in auto, è consigliato il parcheggio Giotto-Lennon, da cui si potrà raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici. Sarà potenziato il servizio di bus, con biglietti acquistabili tramite app o alle biglietterie.

Sono previste modifiche alla viabilità, con divieti di sosta e chiusure in varie zone, e via Cassarà sarà chiusa per consentire l’allestimento dell’area food.

Preparatevi per due serate emozionanti con Vasco Rossi a Palermo!

“Ho provato una grande emozione quando sono atterrato a Palermo – ha detto il Blasco, affidando il suo pensiero ad alcune storie su Instagram – perché erano veramente tanti anni che non venivo e ho dei ricordi bellissimi, mi sono tornati tutti in mente proprio mentre ho visto lo straordinario panorama della montagna che è di fronte all’aeroporto e adesso sto andando all’albergo. Sono veramente felice di essere tornato in questa città straordinaria che sento incredibilmente molto familiare”.