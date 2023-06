Rapine in centro a Palermo, arrestato portato al Pagliarelli

PALERMO – La polizia di Palermo ha arrestato un uomo di 53 anni accusato di aver commesso tre rapine in alcuni negozi del centro città. L’uomo è ritenuto responsabile delle rapine alla cartoleria Arnone in via Emerico Amari, ai negozi di abbigliamento Sandro Ferrone in via Principe di Belmonte e Amelie Milano in via XII Gennaio, e al negozio di prodotti per bambini “La Bottega dei Sogni” in Piazza Francesco Crispi.

Secondo le indagini, l’uomo entrava nei negozi senza armi e minacciava i dipendenti per farsi aprire la cassa e rubare i contanti. Gli investigatori hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella zona del Teatro Politeama per identificare il presunto rapinatore. Complessivamente, le rapine hanno fruttato circa mille euro. Le vittime hanno fornito una descrizione che ha permesso di risalire all’identità del 53enne.

L’uomo è stato arrestato questa mattina mentre si stava recando in una macelleria dove svolgeva occasionalmente piccoli lavoretti. Dopo l’arresto, è stato portato nel carcere Pagliarelli di Palermo, in attesa del processo.