Palermitano muore dopo esposizione ad amianto, familiari risarciti con quasi 1 milione

PALERMO – Il Tribunale di Roma ha condannato il Ministero della Difesa a risarcire 950mila euro ai familiari di Salvatore Carollo, elettricista e sommozzatore palermitano morto nel 2019 a 63 anni per un mesotelioma causato dall’amianto. Secondo quanto ricostruito, Carollo era stato esposto all’amianto tra il 1972 e il 1978 durante il servizio svolto sia a terra che su diverse navi della Marina Militare, tra cui Loto, Gaggia, Giaggiolo, Ape, Grado e Indomito. L’esposizione alle fibre di amianto gli avrebbe causato la malattia poi risultata fatale.

I familiari della vittima, assistiti dall’Osservatorio Nazionale Amianto, hanno ottenuto un risarcimento di 270mila euro per la vedova Rita Randino e di 230mila euro ciascuno per i tre figli, Giuseppe, Angelo e Giovanni Luca, per un totale di 950mila euro. “Continua la strage di mesoteliomi tra chi ha prestato servizio nella Marina Militare. Auspichiamo che si portino a termine le bonifiche e si risarciscano le vittime”, ha commentato l’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Ona.

La presenza di amianto sulle navi militari e a terra è stata confermata dal Ministero della Difesa. L’esposizione del militare è avvenuta durante lavori di manutenzione elettrica, a contatto con generatori diesel, pompe dell’acqua e altri dispositivi in amianto, in assenza di adeguate misure di sicurezza. L’amianto era presente in molte zone delle imbarcazioni, dalle mense ai servizi igienici, dai corridoi alle cabine degli alti ufficiali. Il mesotelioma si è manifestato dopo 40 anni, periodo normale di latenza per questa patologia.