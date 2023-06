Meteo Sicilia, temperature di fuoco sull’isola: attesi 40 gradi

Meteo Sicilia all’insegna del caldo africano con punte di 40 gradi. Un’ondata di caldo intenso sta per abbattersi sull’Italia e in particolare sulla Sicilia. Secondo gli esperti, l’alta pressione provocherà un deciso aumento delle temperature nell’isola, che in alcune zone potranno raggiungere i 40 gradi.

Come sarà il meteo nel fine settimana?

Il weekend sarà soleggiato ovunque, ma da lunedì è attesa un’estate piena in Sicilia, con picchi di 39 gradi. Sabato e domenica l’alta pressione garantirà tempo stabile e massime intorno ai 30 gradi. Dalla prossima settimana arriverà l’anticiclone africano, con la prima intensa ondata di caldo. Le temperature inizieranno a salire gradualmente e tra mercoledì e giovedì in alcune zone della Sicilia si toccheranno i 35 gradi. Il tempo instabile di giugno sarà presto dimenticato.

Allerta della Protezione Civile

Per oggi la Protezione Civile prevede ondate di calore di livello 1 a Catania e Palermo, con massime percepite di 35 e 33 gradi. La situazione dovrebbe peggiorare domani, con ondate di calore di livello 1 a Catania e Messina e di livello 2 a Palermo. I valori saranno elevati ovunque, con picchi di 37-39 gradi nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Ragusa e Siracusa. Caldo afoso anche a Enna e Messina con 33-34 gradi e a Palermo e Trapani con 31-32 gradi. Le temperature rimarranno alte anche di notte, con minime di 24 gradi a Catania e Messina, 22 a Palermo e 20 a Siracusa. Anche a Caltanissetta ed Enna, solitamente più fresche, si toccheranno 18-19 gradi.

Caldo anche di notte

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di “preallerta” per il rischio incendi, con pericolosità medio-bassa in tutta la Sicilia. L’ondata di caldo che sta per investire l’isola sembra essere destinata a durare, con valori molto sopra la media stagionale e temperature che potrebbero toccare i 40 gradi in diverse località. I siciliani dovranno prepararsi a una lunga settimana bollente, in cui nemmeno le ore serali e notturne daranno sollievo dall’afa. Bisognerà prestare particolare attenzione e seguire le raccomandazioni per evitare i colpi di calore, proteggersi dal sole e idratarsi adeguatamente per sopportare le temperature roventi dei prossimi giorni.