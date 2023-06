Vasco Rossi è carico: “Finalmente a Palermo!!!”

Vasco Rossi non vede l’ora di calcare il palco di Palermo per vedere quando calda sa essere la Sicilia rockettara. “Finalmente a Palermo!!! Ci torno dopo 18 anni! L’ultima volta ci sono stato nel 2005 al Velodromo Borsellino, mentre allo stadio Barbera, detto anche La Favorita, sono stato… nel 1985 durante il tour Cosa succede in città, poi non ho potuto andarci più perché non era disponibile e quest’anno sono felice di riaprirlo al Rock!! Evviva!!!”, con queste parole il rocker di Zocca, Vasco Rossi annuncia il suo ritorno a Palermo dopo 18 lunghi anni di assenza.

Vasco Rossi sarà in concerto allo stadio Renzo Barbera per ben due date: il 22 e il 23 giugno. Un mega evento da tutto esaurito – i biglietti sono andati a ruba nel giro di poche ore – e che porterà a Palermo l’esercito del comandante da più parti del Sud Italia. Un evento che un indotto da parecchi milioni di euro visto che migliaia di spettatori soggiorneranno a Palermo.

Tanti sono già i fan del Blasco piazzati davanti ai tornelli del Renzo Barbera con le tende da campeggio, pronti ad accaparrarsi i posti migliori sul prato. Intanto va anavti la macchina organizzativa dello staff di Vasco rossi che ha completato il montaggio del grande palco e dell’amministrazione del comune di Palermo che ha stilato un piano traffico, con divieti e obblighi per far sì che il doppio concerto di Vasco Rossi sia una grande festa. Una grande festa all’insegna della musica e del divertimento, nel segno del rock come solo Vasco Rossi sa fare.