Allarme squalo di un metro e mezzo nel mare del Palermitano, è pericoloso? (VIDEO)

Questa mattina nel mare di Santa Flavia, in provincia di Palermo, si è verificato un insolito avvistamento. Molti bagnanti hanno notato nelle acque antistanti Fondachello un esemplare di squalo. Si tratta di un esemplare di verdesca, uno squalo solitamente non pericoloso. Numerose persone hanno immortalato l’animale, lungo circa un metro e mezzo.

La verdesca è uno squalo oceanico ed epipelagico diffuso in tutto il mondo nei mari temperati e tropicali, dalla superficie fino a 350 metri di profondità. Si riconosce per il dorso blu scintillante e il ventre bianco, nonché per le pinne allungate e strette. Di solito, gli incontri con questi squali non sono pericolosi vicino alla costa, poiché gli unici attacchi confermati e noti nel mondo sono avvenuti in mare aperto. Si tratta in ogni caso di eventi estremamente rari.