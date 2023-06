Esce da casa e non torna più, scomparso un uomo a Palermo

Appello a Palermo per ritrovare un uomo di 76 anni scomparso da quasi tre giorni. Francesco Puleo, 76 anni, si è allontanato da casa lunedì a mezzogiorno e non ha fatto ancora ritorno. La famiglia ha sporto denuncia e lanciato un appello sui social per rintracciare l’uomo.

Ecco come era vestito al momento della scomparsa

Francesco Puleo ha capelli bianchi, occhi chiari e al momento della scomparsa indossava una polo blu, pantaloncini color nocciola e scarpe da ginnastica. Non soffre di patologie degenerative. È un frequentatore delle zone di Mondello, Stadio, Resuttana, San Lorenzo ma anche di Ballarò e Foro Italico.

Appello dei familiari per trovare Francesco Puleo

“Se qualcuno lo vedesse, non esiti a chiamare questo numero 388.1045773, è il numero della figlia, oppure informi le forze dell’ordine”, è l’appello lanciato dalla nipote su Facebook, dove ha pubblicato anche una foto del nonno 76enne.

La famiglia di Francesco Puleo è in apprensione per la sua improvvisa scomparsa e spera che la mobilitazione sui social e il tam tam possano aiutare a rintracciarlo al più presto. Puleo ha lasciato la sua abitazione a Palermo lunedì attorno alle 12 e da allora non si hanno più sue notizie. Chiunque lo avvistasse può contattare la figlia al numero indicato o direttamente le forze dell’ordine per segnalare l’avvistamento e fare in modo che l’uomo faccia ritorno a casa dai suoi cari.