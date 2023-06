Monreale, anziano aggredito e rapinato mentre irriga i fiori, arrestata coppia

Un pensionato di 72 anni è stato aggredito e rapinato a Monreale mentre irrigava i fiori davanti alle Statue Sacre. I Carabinieri hanno arrestato una coppia, un uomo di 64 anni e la convivente di 52 anni, entrambi con precedenti, con l’accusa di rapina e lesioni personali.

L’anziano ha chiamato i Carabinieri riferendo di essere stato strattonato, colpito in volto con dello spray al peperoncino e costretto a consegnare 35 euro che aveva con sé. I militari hanno identificato e rintracciato i due aggressori, noti alla vittima, trovando nella loro abitazione lo spray usato e i soldi sottratti.

Il 72enne è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Ingrassia di Palermo con una prognosi di 2 giorni. I Carabinieri hanno arrestato la coppia e condotta al carcere Pagliarelli.

