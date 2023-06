Fa il bagno, si accascia e muore: fatale un malore in mare

Un 80enne è deceduto dopo essersi sentito male mentre nuotava nelle acque di San Giovanni Li Cuti, in provincia di Catania. L’uomo, Giuseppe Guttadauria, si stava rinfrescando nel piccolo specchio d’acqua molto frequentato dai bagnanti in questo periodo. Mentre nuotava, l’anziano è stato colpito probabilmente da un infarto ed è stato visto in difficoltà dalle persone presenti.

I soccorsi e il decesso

Gli stessi presenti hanno soccorso l’uomo, portandolo a riva, e hanno contattato il 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’80enne. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, mentre la capitaneria di porto non è intervenuta in quanto il corpo era già stato recuperato.

Un altro decesso in mare la scorsa settimana

Appena una settimana fa, un’altra persona ha perso la vita in mare in Sicilia: una turista svizzera di 77 anni è deceduta a Santa Marina Salina, nelle Eolie, probabilmente a causa di un malore mentre faceva il bagno. Originaria di Ginevra, la donna ha avvertito un malessere mentre nuotava e si è avvicinata al caicco dove stava trascorrendo le vacanze con alcuni amici per chiedere aiuto. Soccorsa, è stata trasferita al porto con un tender, dove l’ambulanza del 118 l’attendeva. Purtroppo è deceduta per arresto cardiocircolatorio.