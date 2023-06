Colapesce e Dimartino trionfano ai Nastri d’Argento con “La primavera della mia vita”

La coppia siciliana Colapesce e Dimartino (Antonio Di Martino e Lorenzo Urciullo) ha trionfato alla cerimonia dei Nastri d’Argento 2023, aggiudicandosi due importanti premi per il loro film “La primavera della mia vita”. Il duo ha vinto il Nastro d’Argento per la migliore colonna sonora e il premio Nastro d’Argento/Hamilton Behind the camera.

Il successo di “La primavera della mia vita” ha riscosso grande interesse sia tra il pubblico che tra la critica, e i premi ottenuti ai Nastri d’Argento rappresentano una consacrazione definitiva per il talento dei due artisti siciliani.

Dimartino ha espresso la sua gratitudine attraverso i social media, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo importante traguardo:

“Abbiamo vinto il Nastro d’Argento per la colonna sonora del nostro film. Dopo tutti questi anni di intensa scrittura e deliranti ragionamenti è davvero un onore arrivare fino a qui. Non era facile visto il peso artistico degli altri candidati, però sapevamo che la musica che avevamo scritto raccontava bene e in maniera varia il percorso narrativo del film”, ha scritto Dimartino.

Il musicista ha poi elencato le diverse influenze musicali presenti nel film, dal madrigale al funky, al blues, e ha ringraziato i numerosi collaboratori e musicisti che hanno lavorato al progetto.

“Grazie Zavvo questo premio è anche tuo. Ringrazio gli amici musicisti che hanno suonato insieme a noi: Enrico Gabrielli, La Comitiva, Davide Rossi, Angelo Trabace, Adele Altro, Cecilia Grandi, Marco Giudici, Giulia Emma Russo, Claudio Allifranchini, Stefano Signorini. Ringrazio chi ci ha creduto Cam sugar music. Grazie Filippo, Betta, Roberto. I produttori del film Wildeside Sugarplay. I distributori Vision Sky. Grazie Giulia Martinez per la tua bellissima palermitanitudine. Grazie sempre a Matteo e Emiliano per tutta la cura che ci mettete”.

Il doppio trionfo ai Nastri d’Argento 2023 conferma l’importanza e l’impatto del lavoro di Colapesce e Dimartino nel panorama cinematografico e musicale italiano. Il film “La primavera della mia vita” rappresenta un importante passo avanti nella carriera di questi due talentuosi artisti siciliani.