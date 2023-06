Salvata dal cancro, organizza 4 concerti e dona il ricavato all’ospedale che l’ha curata

La musica che dona speranza. Così una paziente siciliana dona la cifra di 6mila euro al reparto oncologico che l’ha curata.

«Solo chi ha vissuto in questi reparti capisce il bisogno», ha detto Francesca. «Qui si tocca la sofferenza ma si vive anche di speranza. Il malato oncologico vive col punto interrogativo».

Francesca, 50 anni, dopo la diagnosi di carcinoma mammario, si è sottoposta a chemioterapia proprio nel reparto diretto dal dottor Liborio Di Cristina, a cui oggi ha consegnato la donazione. La cifra verrà utilizzata non solo per acquistare nuove attrezzature ma anche per sostenere le famiglie dei pazienti oncologici che frequentano il reparto. I concerti da cui è nata la donazione si sono tenuti nei quattro paesi in cui Francesca vive e lavora: Selinunte, Triscina, Partanna e Castelvetrano. La musica è stata per lei fonte di speranza durante la malattia e oggi è diventata un modo per restituire quanto ricevuto.