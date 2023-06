Daniel ritrovato sano e salvo, scomparso per 10 giorni da Messina

Daniel, il 17enne di Messina scomparso lo scorso 10 giugno, è tornato a casa sano e salvo. A dare la notizia del ritrovamento è stata la trasmissione “Chi l’ha visto?”, a cui la madre del ragazzo si era rivolta la settimana scorsa lanciando un appello disperato.

“Daniel lo sai che ti vogliamo tutti bene, torna… non ti preoccupare di niente”, aveva detto la donna in diretta, con la speranza che il figlio potesse ascoltarla. Anche la zia di Daniel aveva lanciato un appello sui social due giorni fa: “Daniel amore di zia ritorna da manna e papà, non li fare stare in ansia ti prego Daniel torna ti aspettiamo tutti”.

Dopo 10 giorni di angoscia, finalmente la lieta notizia. Daniel è tornato a casa e sta bene. Il ragazzo era scomparso il 10 giugno e da allora il suo cellulare risultava sempre spento, facendo temere il peggio ai familiari. Grazie all’appello della mamma e forse anche alla mobilitazione sui social, Daniel ha fatto ritorno dai suoi cari, per la gioia di parenti e amici che non hanno mai smesso di cercarlo in questi giorni. Una storia a lieto fine, anche grazie al fondamentale contributo della trasmissione “Chi l’ha visto?”.