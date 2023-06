Schianto tra due moto a Palermo, gravissimo un 44enne al Civico

Palermo – Nella notte si è verificato un incidente in via Roma, a Palermo, che ha coinvolto uno scooter Piaggio Beverly e una moto Honda. Nello scontro sono rimaste ferite tre persone. Il passeggero del Beverly, un uomo di 44 anni, è il più grave ed è ricoverato all’ospedale Civico in prognosi riservata, con diverse fratture e lesioni. Il conducente del Beverly e il conducente della Honda, un ventenne, sono stati portati rispettivamente al Civico e al Policlinico.

Il conducente dell’Honda sarebbe risultato positivo all’alcol test, con un tasso alcolemico tra 0,80 e 1,5 g/l, e per questo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi stavano percorrendo via Roma nella stessa direzione, quando l’Honda ha tamponato lo scooter che la precedeva. Dopo l’impatto, i tre uomini sono stati sbalzati violentemente sull’asfalto. Alcuni testimoni hanno lanciato l’allarme e hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che hanno sequestrato i due mezzi, e i sanitari del 118 con tre ambulanze.