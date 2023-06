Colpo grosso alla Louis Vuitton di via Libertà, rubate borse per migliaia di euro

Colpo grosso, un mese dopo, ai danni della celebre insegna della griffe francese. Ancora una volta il negozio Louis Vuitton in via Libertà a Palermo è stato preso di mira dai ladri. Questa volta i malviventi sono riusciti a compiere con successo il furto.

All’alba di oggi, alcuni ladri hanno infranto la vetrina del negozio tra via Libertà e via Nicolò Gallo, sono entrati all’interno e hanno rubato oggetti di valore come borse e portafogli per un valore stimato di qualche migliaia di euro.

La polizia intervenuta sul luogo ha trovato la vetrina sfondata. Ha avviato le indagini, interrogato il proprietario del negozio e sequestrato i video delle telecamere di sorveglianza nella speranza di risalire agli autori.

Intanto cresce la preoccupazione tra i commercianti, in quanto i furti notturni con spaccata a Palermo avvengono quasi ogni giorno. Lo scorso 18 maggio si era verificato un tentato furto nello stesso negozio. I ladri avevano tentato di sfondare la vetrina con un’auto rubata, una Fiat Panda. Il vetro aveva resistito all’impatto e i ladri erano fuggiti. Sul posto erano intervenuti i carabinieri che avevano avviato le indagini per identificare i ladri.